I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia CC di San Vito dei Normanni, coadiuvati dai militari della Stazione di San Vito dei Normanni, hanno arrestato Taku Maureen Ngonalogo per tentato omicidio aggravato e denunciato il marito 43enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, entrambi originari del Camerum.

In particolare, i militari operanti sono intervenuti in una lite familiare e hanno accertato che l’uomo, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale della moglie, l’ha colpita con calci e pugni; l’arrestata contestualmente lo ha attinto all’addome con un coltello da cucina avente una lama di 25 cm.

L’uomo, trasportato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce è stato sottoposto a intervento chirurgico per grave trauma toracico.

Il coltello è stato sequestrato.

Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stato tradotta presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’A.G..