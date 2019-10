“Siamo soddisfatti dell’impegno della Asl di Brindisi nell’accogliere le istanze dei gestori dei servizi sociosanitari che si occupano di assistenza ai disabili. Adesso spetta alla Regione fare la sua parte perchè le richieste possano essere soddisfatte il prima possibile”, lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti, in seguito all’incontro tra il direttore della ASL di Brindisi Pasqualone e gli enti gestori dei servizi socio-sanitari della provincia di Brindisi che lo scorso 10 ottobre avevano manifestato con i familiari degli utenti con disabilità gravissime per chiedere il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Dall’incontro è emersa una possibile soluzione alle questioni sollevate dalle cooperative: una retta adeguata da destinare al ricovero in struttura di persone in condizione di disabilità grave, il riconoscimento del pagamento fino a cinque giorni di assenza, un accordo tra Asl e Ambiti Territoriali per la gestione del servizio di trasporto.

“L’attenzione delle istituzioni – dichiara Bozzetti – deve rimanere alta: adesso la Regione Puglia deve convocare un tavolo con Asl e cooperative per dare seguito agli impegni presi oggi. Continueremo a sollecitare l’intervento dell’assessore alla Sanità Emiliano e quello dell’assessore al Welfare Ruggeri perché si occupino concretamente dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone più deboli che, soprattutto nel territorio brindisino, scontano le conseguenze di una politica poco attenta, che taglia servizi invece di potenziarli. Risollevare le sorti della sanità pugliese passa anche dal valorizzare i servizi alle fasce più deboli”.

