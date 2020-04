I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi hanno denunciato in stato di libertà un 47enne del luogo, per porto di armi od oggetti atti a offendere. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo, controllato a piedi in una via del centro abitato, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza totale di 22 cm, occultato all’interno del proprio zaino. L’ama è stata sottoposta a sequestro.