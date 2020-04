Fasano. Ritenuto responsabile di avere incendiato alcuni cassonetti, denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Fasano, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà M.M., 41enne, di nazionalità Pakistana e attualmente senza fissa dimora, per incendio. In particolare, le analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di ricondurre allo stesso, verosimilmente nell’occorso in forte stato di ebbrezza, la responsabilità dell’incendio di alcuni cassonetti dell’immondizia, nonchè della parete di un esercizio commerciale di Fasano, avvenuto lo scorso 30 marzo.