A Erchie, i Carabinieri delle Stazioni di Erchie e San Pancrazio Salentino, in servizio consorziato, hanno tatto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Maira Stefano, 27enne di Castri di Lecce e Marchese Francesca, 22enne di Melendugno (LE) domiciliata a Castri di Lecce. Gli stessi, controllati nella serata di ieri a bordo di un’autovettura e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 60 grammi di marijuana, occultati sotto i tappetini del veicolo, nonché della somma contante di 1.430 €, ritenuta provento di attività illecita, oltre a vario materiale utile per il confezionamento della droga, il tutto sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, i due sono stati tradotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.