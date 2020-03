I Carabinieri della Stazione di Ostuni hanno arrestato FLORE Francesco 55enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari, durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’uomo, rinvenendo 32 grammi di eroina, suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari e nel medesimo contesto è stata richiesta nei confronti dello stesso la revoca del reddito di cittadinanza.