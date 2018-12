La Polizia di Stato nell’ambito di un azione di prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, ha arrestato un pregiudicato del posto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Trattasi di M.O., ostunese di 26 anni, già tratto in arresto diverse volte da personale del Commissariato della Città Bianca per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’attività antidroga si è svolta nella locale villa comunale.

Qui l’odierno arrestato veniva visto cedere un involucro di droga ad un soggetto che dopo l’acquisto veniva fermato e sottoposto a controllo con esito positivo dal momento che la droga appena ricevuta l’ aveva riposta nelle mutante.

Simultaneamente controllato, lo spacciatore aveva nelle tasche del giubbotto altre dosi di marijuana identiche a quella poc’anzi ceduta. La successiva perquisizione in casa permetteva di rinvenire altra sostanza stupefacente nonché un bilancino elettronico di precisione e materiale di confezionamento.

Complessivamente venivano sottoposti a sequestro 25 grammi di marijuana.

Il PM di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi informato degli accertamenti svolti in linea con gli stessi disponeva che l’arrestato fosse tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.