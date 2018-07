In occasione della festa patronale in onore di Santa Margherita di Antiochia, vergine e martire del III secolo dopo Cristo, la Parrocchia S. Maria della Neve con il Comitato festeggiamenti , ha voluto organizzare per GIOVEDI 19 LUGLIO p.v. alle ore 19.30 , sempre nell’ottica di rilanciare la festa e soprattutto riscoprire e promuovere il culto e la storia della santa patrona , il “1 CORTEO STORICO DI SANTA MARGHERITA”.

Il Corteo , sfilerà in abiti dell’epoca (III sec. d.C.) per le vie di Latiano partendo dalla Chiesa Matrice per concludersi in piazza Umberto I. Saranno raffigurati i personaggi della storia/leggenda della santa martire. Dal sacerdote pagano Edesio (padre di Santa Margherita) al prefetto Olibrio, alla nutrice cristiana …

Al corteo collaboreranno: il Gruppo ASD sbandieratori e musici della Città di Oria, i costumi con la collaborazione di “Meghy Costumes d’ epoque” Mesagne, Theotokos Articoli religiosi Latiano. Media partner IDEA RADIO.

“La proposizione di rievocazioni storiche, – commenta il Parroco Don Salvatore Rubino – legate a personaggi ed eventi che hanno segnato la vita del territorio, rappresentano una opportunità importante per far conoscere e valorizzare il territorio e la comunità latianese”, e promuovere e rilanciare sia la festa patronale che la conoscenza ,in particolar modo per le nuove generazioni, della santa.

(a cura della Parrocchia S. Maria della Neve Latiano )