Nell’ambito degli eventi estivi “E State a Carovigno 2019”, l’amministrazione comunale è lieta di presentare Simona Molinari in Concerto.

Lo spettacolo avrà luogo oggi alle 21.30 in Piazza ‘Nzegna a Carovigno.

Ingresso libero.

Simona Molinari racconterà la sua evoluzione di donna e artista nei confronti di questo amore che da sempre considera il motore della sua anima.

L’amore per la musica naturalmente, ma anche per la vita e per il pubblico. Ad accompagnarla sul palco, in questa occasione, Claudio Filippini al piano, Fabio Colella alla batteria, Fabrizio Pierleoni al contrabbasso e Gian Piero Lo Piccolo al clarinetto.

Cantautrice e musicista jazz tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, SIMONA MOLINARI ha collaborato e duettato con artisti di fama mondiale tra i quali citiamo Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio Luttazzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di Battista, Dado Moroni, Roberto Gatto, Roy Paci e Danny Diaz.

Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica e nel 2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cincotti con il brano La Felicità che ha raggiunto il Disco d’Oro.

L’artista è stata inoltre coinvolta nella colonna sonora del Film “Tiramisù” di Fabio De Luigi ed è stata impegnata in una lunga tournée che ha superato 100 concerti in Italia e nel mondo: dal Blue Note di New York al Teatro Estrada di Mosca, dall’Arena di Umbria Jazz al Premio Tenco solo per citarne alcuni.

“MALDAMORE” è il primo singolo estratto del nuovo lavoro discografico di SIMONA MOLINARI, confermando così il suo talento unico.