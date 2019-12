Si terrà nella serata di oggi Venerdì 27 dicembre, alle ore 19,00, il Concerto di Natale nella Parrocchia San Lorenzo da Brindisi nel quartiere Sant’Elia di Brindisi.

Antonella Rubino e le sue allieve raccontano “Un Natale diverso”. Accompagnano Angelo Guarini e Adriano Lazzari.

“Cos’è la diversità? Una persona che ha la pelle scura, gialla, rossa…un’amica che non ha i canoni di bellezza che la società identifica come perfetti, – spiega don Paolo Zofra – un bambino diversamente abile…cosa hanno di diverso: sono Persone! …e più verranno considerate diverse più si sentiranno tali, oltre che non bene accetti…più sarà difficile e sempre più lontana la possibilità di cucire un rapporto…nel concerto di questa sera raccontiamo l’amore, la diversità come punto di forza e non come limite…e raccontiamo i rapporti e le speranze per vivere un Natale Diverso!