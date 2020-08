I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Brindisi hanno arrestato, in flagranza di reato, G.F., 47enne del luogo, per furto con strappo.

In particolare, nella tarda mattinata di ieri, in via Appia, l’uomo si è impossessato di alcuni monili in oro strappandoli dal collo di una 64enne del luogo che, alla guida della propria auto, era ferma e con il finestrino abbassato.

L’immediata segnalazione telefonica della vittima ha permesso ai militari intervenuti di rintracciare ed arrestare lo scippatore con la refurtiva ancora addosso che è stata recuperata e restituita alla vittima. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.