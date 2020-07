Questo pomeriggio, presso il Resort ‘Sole In Me’ situato in località Costa Merlata – Ostuni, Brindisi – si è tenuta la conferenza stampa di introduzione alla stagione 2020/2021 di Lega A.

Alla presenza di partner, soci e fedelissimi sponsor che accompagneranno la Happy Casa Brindisi alla nona partecipazione consecutiva nella massima serie di pallacanestro italiana, è stata presentata alla stampa e alla città l’importante new entry societaria.

In qualità di ‘Platinum Sponsor’, fa il suo ingresso nella famiglia biancoazzurra Temporary & Lavorint SpA – agenzie per il lavoro – specializzate nella ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse umane.

Temporary SpA ha una capillare presenza sul territorio ed è presente con le sue 80 filiali nei principali capoluoghi italiani; questo permette di soddisfare al meglio le specifiche esigenze delle aziende clienti e di offrire al lavoratore un vasto ventaglio di opportunità lavorative. Temporary è in grado di offrire allen aziende partnership a 360° e contribuire alla crescita e allo sviluppo di ogni impresa con soluzioni personalizzate ed un’offerta di servizi ampia che include: somministrazione a tempo determinato ed indeterminato, ricerca e selezione del personale, servizi di formazione, outplacement e ricollocazione del personale.

Lavorint SpA è un’azienda italiana leader nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione delle Risorse Umane che affianca i propri clienti nelle varie fasi cruciali di recruiting, formazione della risorsa e gestione amministrativa della stessa. La diversificazione delle soluzioni e, al tempo stesso, la forte sinergia delle Risorse impegnate sono garanzia di flessibilità e funzionalità, la chiave di accesso ad una risposta mirata, puntuale, ad hoc.

Il dott. Michele Carriero – amministratore del gruppo – presenta così la partnership stretta con l’unica realtà del Sud Italia presente nel campionato di Serie A: “Per noi essere qui oggi accanto alla società Happy Casa Brindisi è motivo di grande orgoglio. La nostra partnership nasce grazie ai valori sportivi e aziendali che ci accomunano. Il periodo di crisi che stiamo vivendo può rappresentare anche un’opportunità ed è ciò che noi vogliamo cogliere di prezioso e importante per il presente e futuro. Che questo giorno sia l’inizio di un percorso virtuoso e vincente”.

Il marchio Temporary & Lavorint sarà presente sul fronte delle maglie gara di campionato e coppa.

Il presidente Fernando Marino ha introdotto il nuovo sponsor e le tematiche principali inerenti alla ripartenza del basket giocato dopo la sospensione e l’annullamento del campionato causa emergenza da Covid-19: “Siamo riusciti ad avvicinare due massime realtà nel proprio settore, Happy Casa nella grande distribuzione e Temporary & Lavorint per le agenzie di lavoro. Sentiamo un grande senso di responsabilità verso i nostri tifosi, a detta di tutti i migliori in Italia per sportività, competenza e passione anche nelle sconfitte come mostrato nelle finali di Firenze e Pesaro. Ripartiamo ufficialmente con voglia di continuare a stupire e portare il nome della città di Brindisi in Italia e in Europa”.

Il board FIBA BCL, riunitosi quest’oggi, annuncerà nella giornata di domani le partecipanti ai gironi della prossima edizione di Basketball Champions League: “Parteciperemo per il secondo anno consecutivi alla competizione BCL 2020/2021. Un motivo ancor più di grande vanto e orgoglio per Brindisi, la Regione Puglia e il Sud Italia intero”.

Presente all’evento anche l’atleta americano Darius Thompson, prima conferma ufficiale per la prossima stagione assieme ai suoi compagni di squadra Alessandro Zanelli e Raphael Gaspardo: “Non vedo l’ora di tornare in campo e ripartire a lavorare con lo staff tecnico. Purtroppo l’emergenza ha interrotto la stagione nel momento clou, quando la squadra stava ulteriormente crescendo. Dopo una stagione di ambientamento, conoscere la città, il coach e tutti i componenti della società sarà un vantaggio nella mia crescita personale”.

