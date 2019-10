L’affetto e il calore del pubblico di casa non sono bastati. Disfatta interna per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 13 ottobre), nella seconda giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie A2 Maschile, si sono arresi per 5 a 1 agli ospiti del Circolo Tennis Palermo.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e, ancora una volta, un solo doppio incassato dai biancazzurri che a quota zero punti restano nella parte bassa della classifica del girone.

Nei singolari: Omar Brigida (Brindisi, classifica 2.4) ritiratosi per infortunio sul punteggio di 0-1, ha ceduto la vittoria a Claudio Fortuna (Palermo, classifica 2.2); Alessandro Procopio (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Gabriele Piraino (Palermo, classifica 2.4) 6-4/7-5; Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.2) è stato sconfitto da Omar Giacalone (Palermo, classifica 2.2) 6-3/6-4; Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.4) è stato sconfitto da Antonio Matteo Iaquinto (Palermo, classifica 2.8) 7-6/6-3.

Nei doppi: Rajski/Giangrande (Brindisi, classifica 2.2 e 2.4) hanno battuto Piraino/Iaquinto (Palermo, classifica 2.4 e 2.8) 1-6/7-6/10-8; Procopio/Cristofaro (Brindisi, classifica 2.4 e 2.6) sono stati sconfitti da Giacalone/Fortuna (Palermo, entrambi classifica 2.2) 6-1/6-1.



«Questa seconda sconfitta consecutiva – afferma nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi – segna indubbiamente un inizio di stagione in salita. Anche se gli avversari di Palermo hanno dimostrato sul campo di essere nettamente superiori esprimendo un tennis davvero di alto livello, noi oggi potevamo fare meglio. Peccato per Procopio e Giangrande che con un pizzico di concentrazione in più l’avrebbero spuntata; l’assenza di Brigida che non ha ancora recuperato ci ha sicuramente penalizzato, ma tant’è. Adesso non ci resta che metabolizzare visto anche il prossimo turno di riposo, prima di riprendere il cammino alla ricerca della vittoria».

Domenica prossima (20 ottobre) giornata di riposo per i biancazzurri che torneranno in campo domenica 27 ottobre quando in casa, a partire dalle ore 10, incontreranno gli ospiti di Villa York Sporting Club Roma.