Sono state disputate le prime due di campionato della stagione 2018-2019, che vedono impegnate due squadre dell’Enel TT Brindisi, rispettivamente nel campionato C/2 e D/2. Il primo bilancio parla di due vittorie su due per la prima squadra e di un pareggio per l’unico incontro sinora disputato dalla seconda squadra.

Serie C/2 – Enel TT Brindisi – A.S.D.FIDELITAS“A” – 5 – 1

La prima squadra si è presentata al “via” con una formazione di elevata caratura, forte dei confermati Gabriele Prudente e Fabio Minieri, a cui si sono affiancati i “rientranti” Enrico Saitta e Renato Lenti, che avevano già vestito più volte la maglia brindisina negli anni scorsi.

Nella prima di campionato, la formazione brindisina si è imposta nettamente contro gli ospiti dellaASDFidelitas di Galatina. I sigilli sono stati di Minieri su De Franchis (3-2), Saitta su Congedo (3-0), Lenti su Marra (3-0), Saitta su De Franchis (3-1), Lenti su Congedo (3-0). Unico punto per gli ospiti quello messo a segno da Marra su Prudente (3-0).

Serie C/2 – A.S.D.FIDELITAS“B” – Enel TT Brindisi – 1 – 5

Nella seconda giornata, i brindisini hanno affrontato l’altra formazione di Galatina, stavolta in trasferta, ottenendo anche in questo caso una affermazione piuttosto netta: per i brindisini sono andati a segno Prudente su Mele (3-0), Saitta su Nardelli (3-0), Lenti su Congedo (3-0), Minieri su Mele (3-0), Lenti su Nardelli (3-0). Il punto della bandiera per i padroni di casa è stato opera di Congedo che ha avuto ragione di Prudente dopo una partita estremamente equilibrata (3-2).

Serie D/2 – Sartoria Ale Mat TT Martina – Enel TT Brindisi – 3 – 3

Dopo aver osservato un turno di riposo nella prima giornata, la seconda squadra ha fatto il suo esordio in casa del TT Martina, schierando i confermati Carlo Mazzara, Giuseppe Armellino e il piccolo Matteo Antonazzo.

L’incontro si era messo in discesa per i brindisini che hanno fatto propri i primi due incontri con Armellino su Simone (3-1) e Mazzara su Rodio (3-0), hanno ceduto un punto con Antonazzo vs Chirulli (3-0) e conquistato un altro punto con Armellino su Mancini (3-1). I padroni di casa hanno poi rimontato vincendo gli ultimi due incontri con Simone su Antonazzo (3-0) e Chirulli su Mazzara (3-2) al termine di una contesa molto equilibrata.

Il presidente Cosimo Montanaro: “Sono soddisfatto delle prime prestazioni delle due squadre. Quest’anno abbiamo preferito schierare una formazione in meno rispetto all’anno scorso, privilegiando la qualità; puntiamo a fare campionati di buon livello con entrambe le formazioni e al momento procede tutto come previsto. Un grazie ai giovani e ai veterani, che si sono preparati al meglio e stanno dando il massimo sin da subito.”

UFFICIO STAMPA ENEL TT. BRINDISI