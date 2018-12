Pur avendo disputato una partita in meno, Enel TT Brindisi è in testa al termine del girone d’andata del campionato regionale di C/2 dopo aver superato il non facile scoglio del TT Salento per 5-1.

La squadra di D/2 prosegue nel suo momento positivo cogliendo la seconda vittoria per 5-1 sul TT Olimpia Martina.

Serie C/2:ENEL TT Brindisi – TT Salento: 5-1

Non c’è scampo neanche per la quotata formazione del TT Salento: la formazione brindisina lascia sul campo solo uno dei sei incontri disputati e conserva la testa solitaria della classifica con tre punti di vantaggi sugli inseguitori, pur avendo disputato un incontro in meno (che sarà recuperato alla prima data utile).

Le vittorie di giornata sono state portate da Renato Lenti (3-0 su Bocina e 3-0 su Zecca), Enrico Saitta (3-1 su Melli) e Fabio Minieri (3-0 su Zecca e 3-1 su Melli). Per gli ospiti l’unica vittoria è opera di Davide Bocina su Enrico Saitta (3-1).

Serie D/2:ENEL TT Brindisi – TT Olimpia Martina: 5-1

Un’altra vittoria per la seconda squadra che grazie al 5-1 ottenuto ai danni dell’Olimpia Martina raggiunge il terzo posto in classifica. Ottime le prestazioni di tutti e tre gli atleti della formazione brindisina, con due vittorie a testa per Giuseppe Armellino e Carlo Mazzara ed una vittoria per il piccolo Matteo Antonazzo che conferma il suo percorso di crescita.

Grande la soddisfazione del presidente Cosimo Montanaro: “Ad oggi i risultati di questa stagione sono pienamente in linea con i nostri obiettivi; continuiamo a percorrere un cammino di crescita, sia per i più giovani che per gli atleti maturi. Andiamo avanti così”.

