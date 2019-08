Tutto pronto per la III edizione del Cabiria Art Fest che da giovedì 29 agosto fino a domenica 1 settembre animerà l’incantevole chiostro del Castello Normanno Svevo di Mesagne. Una festa lunga tre giorni e dedicata alle diverse forme d’Arte organizzata dall’associazione Cabiria e patrocinata dal Comune di Mesagne e Arci Brindisi. La direzione artistica è affidata ad Anna Rita Pinto che anche quest’anno ha selezionato spettacoli di intrattenimento diversi e adatti a un pubblico vasto ma sempre attento alla qualità della proposta. Ogni serata sarà divisa in 3 momenti: dalle ore 21:00 alle ore 21:30 si esibiranno Artisti del territorio; dalle 21:30 alle 23:00 si darà spazio a spettacoli a distribuzione nazionale; dalle 23:00 alle 23:30 i protagonisti degli spettacoli si concederanno in un’intervista aperta con il pubblico che potrà interagire con loro con domande e curiosità.

Il primo appuntamento è per giovedì 29 agosto alle ore 21:00 con “Piccole storie” Reading di racconti brevi di diversi generi scritti dagli Autori dell’Accademia di Cinema e Scrittura Creativa “Cine Script” Giuseppe Summa, Raffaella Ricci, Francesca D’Abramo e interpretati dall’attore Davide Scalera. Alle ore 21:30 spettacolo teatrale “TerrAmare” di Marcantonio Gallo e Fabrizio Cito con Marcantonio Gallo, Antonella Colucci, Giuseppe Nacci, Giampiera Dimonte, Antonio D’Andria e con Luciano Gennari alla chitarra. Ispirata ad una leggenda dell’entroterra pugliese e in un’epoca in cui la natura di certi amori è inconfessabile, a TerrAmare si mescolano i desideri e i destini dei suoi abitanti che cambieranno in una notte.

Il secondo appuntamento è venerdì 30 agosto con la proiezione del cortometraggio “Viaggiare dentro” di Anna Rita Pinto e Giovanni Politi e a seguire la proiezione del lungometraggio “Il più grande sogno” di Michele Vannucci. Al termine, incontro con Mirko Frezza, l’attore protagonista a cui è ispirata la storia.

Ogni serata ha un costo variabile dalle 3 alle 5 euro a persona (abbonamento 8 euro per i soci di Cabiria). Sarà possibile acquistare i biglietti solo in prevendita fino ad esaurimento posti presso la sede dell’associazione Cabiria a Mesagne, in piazza Orsini del Balzo 9 dalle 18:30 alle 21:00 e nei giorni del Festival dalle 20:00 alle ore 21:30. Info e prevendita al 327 4237720.

