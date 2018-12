Terza sconfitta consecutiva per l’Happy Casa Brindisi che, dopo una gara decisamente brutta sul piano tecnico-spettacolare ma molto equilibrata, si arrende nei minuti conclusivi nel proibitivo match esterno con la vice capolista Reyer Umana Venezia (70-59).

Nonostante l’uscita per infortunio del play titolare Wes Clark e l’infelice giornata di alcuni giocatori, la squadra di coach Frank Vitucci ha fatto soffrire gli orogranata che hanno definitivamente «staccato» i pugliesi soltanto nel minuto conclusivo. Grande prestazione di Jeremy Chappel (22 punti) ma non è bastata per evitare la sconfitta.

Con dieci punti e dopo tre sconfitte consecutive, Brindisi rimane comunque tra le prime otto della graduatoria e si appresta ad affrontare la Virtus Bologna nell’anticipo di sabato 22 dicembre (ore 21.00) nel Pala Pentassuglia prima di ospitare la Vanoli Cremona nel giorno di Santo Stefano.

In questa puntata di Terzo Tempo, rotocalco web ideato e curato da Antonio Celeste, il diario filmato del match del Taliercio; il commento di Paolo Mucedero; la sala stampa dei coach Frank Vitucci e Walter De Raffaele; i numeri della giornata; gli highlights della partita Pistoia-Bologna (la Virtus Segafredo è la prossima avversaria della NBB).

Riprese e foto di Maurizio De Virgiliis.