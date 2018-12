Theodorvs, partner ufficiale della Happy Casa Brindisi, sarà il match sponsor della prossima partita di campionato in programma mercoledì 26 dicembre al PalaPentassuglia contro la Vanoli Cremona.

Immerso nello scenario suggestivo di via Del Mare che costeggia il lungomare brindisino, è la location di riferimento del basket brindisino per cene, eventi, conferenze stampa e meeting all’interno della propria struttura. ‘Theodorvs’ ha accolto e ospitato per il secondo anno consecutivo la cena di Natale tra giocatori, staff, soci e rappresentanti dei partner della grande famiglia biancoazzurra.

In occasione del prossimo match interno, caratterizzerà col suo marchio il palasport per l’intera serata attraverso varie iniziative cui sarà protagonista anche il pubblico che gremirà il PalaPentassuglia. Da non perdere la speciale promozione che verrà riservata a tutti i sostenitori presenti mercoledì al fondamentale match con Cremona dalle ore 19:00.

Vi aspettiamo numerosi per brindare al meglio alle festività con lo spettacolo del grande basket di Serie A.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi