Torna, puntuale come ogni anno, “Inedito Mania”, la kermesse completamente dedicata alla musica inedita.

L’appuntamento è per mercoledì 28 agosto 2019, alle ore 21 in piazza Orsini del Balzo. Ingresso libero.

Mentre in piazza ci saranno stand gastronomici, la settima edizione dell’evento, inserita nella programmazione dell’Estate mesagnese e patrocinata dal Comune di Mesagne, vedrà l’alternarsi di musica live e cabaret.

Saranno 14 gli artisti che si avvicenderanno sul palco e provenienti dalle province di Brindisi, Lecce e Taranto: Vito Becci, Cosimo Andriola, Mimmo Rollo, Giorgia Epifani, Paola Andriola, Pino Caroli, Salvatore Lomartire, Marco e Fanny, Antonio Andriola, Tolleranza Zero e 4 elementi.

Non mancheranno la partecipazione della Onlus Naukleros, gli spettacoli di danza del fuoco di Valentina Capraro e dei superospiti.

A incantare con le sue performance ci sarà Veronica Moscara, direttamente dal programma Rai “The Voice of Italy”, mentre a divertire il pubblico ci penseranno le incursioni del cabarettista ed imitatore Gabriele Marconi: dal Bagaglino sino a Domenica In, Marconi ha all’attivo imitazioni celebri, come quella del conduttore Michele Lubrano, ma non solo. Ha saputo dimostrare il suo talento anche come attore teatrale e in tv, nella serie Don Matteo.

La serata, ideata dall’art director Fabrizio Valentini, sarà condotta da Viviana Ancora. Ingresso libero.