Torna la Giornata delle Oasi WWF nelle oltre 100 Oasi in tutta Italia.

In circa 40 anni il pianeta è diventato sempre più ‘povero’ di animali e per questo il tema della giornata di quest’anno sarà dedicata alla “Natura D’Italia”. Nel nostro Paese la lontra, il falco pescatore, il gatto selvatico, il lupo, l’orso e i mammiferi dei mari, i cetacei, sono sempre più in pericolo. Il WWF vuole utilizzare il sistema delle oltre 100 aree protette – le Oasi – gestite dall’associazione per fermare il declino di quelle specie che oggi stanno affrontando nuove e più gravi minacce e che rappresentano un grande valore per la natura d’Italia.

Ègià in atto la raccolta fondi per salvare le specie simbolo dell’Italia e durerà fino a domenica 19 maggio (donazioni al 45590) quando si potranno visitare gratuitamente le 100 Oasi WWF: per quella giornata la Natura sarà in festa con eventi in tutta Italia, da sud a nord, animati da iniziative e manifestazioni che coinvolgeranno grandi e piccoli.

A Torre Guaceto, domenica 19 maggio, i visitatori potranno condividere emozioni e divertimento in una affascinante area di grande pregio naturalistico, strappata nel corso degli anni a cementificazioni e assalti speculativi di tutti i tipi. Il programma della giornata prevede visite guidate, incontri, sport, laboratori, racconti rivolti ad adulti e bambini ed il momento clou che sarà la liberazione delle tartarughe marine curate nel centro dell’Oasi (maggiori informazioni sul sito del www.wwf.it e sulla pagina Facebook di WWF Brindisi).

La Giornata sarà animata dagli instancabili volontari del WWF e con la collaborazione preziosa della cooperativa Thalassia e dell’associazione Muliniavento.

Nel punto informativo si avrà la possibilità di ricevere informazioni e materiale illustrativo ma soprattutto di diventare soci del WWF, che permette di sostenere la più grande associazione ambientalista del mondo, di entrare gratuitamente in tutte le oasi del WWF e di ricevere “PANDA”, la rivista dedicata a tutti i nostri sostenitori.

Anche quest’anno la Giornata delle Oasi WWF verrà promossa tra i docenti di tutta Italia e coloro che parteciperanno domenica vedranno riconosciuto un corso di formazione dedicato “La Natura d’Italia: il valore delle piccole zone umide”, attività realizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa WWF-MIUR del 20/12/2017 (registrarsi al punto informativo).

Il programma prevede:

– ore 10.30 visita guidata della Riserva a cura della Coop. Thalassia;

– ore 11.30 spettacolo teatrale “Betta Caretta e gli amici della macchia” a cura dell’Associazione culturale “Mulini a vento”;

– ore 12.30 (se le condizioni atmosferiche lo consentiranno) liberazione tartarughe marine in cura presso il centro recupero della Riserva.

Attività gratuite ma con prenotazione obbligatoria, numero di posti limitati. Info e prenotazioni al 370.322.7665.