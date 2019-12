Giunta al sesto anno la mostra fotografica torna a raccontare le bellezze del territorio pugliese attraverso l’occhio critico e artistico di nove fotografi che si sono cimentati a cercare e rappresentare, attraverso l’arte visiva, le risorse e le bellezze che meglio rappresentano la terra del sole con l’ausilio di una modella.

Un percorso all’insegna della bellezza a 360 gradi per un progetto culturale targato Ass. Cult Flashback di Brindisi con Responsabili Marcello Altomare e Niko Fiore e che ha sempre visto il suo culmine nel prestigioso Monumento storico Brindsino.

Patrocinato dal Comune di Brindisi le opere saranno esposte presso il bastione Porta Napoli di brindisi nei giorni 20-21 e 22 dicembre 2019, ore 10,00-13,00/17,00-21,00 con ingresso libero.

Per l’occasione l’associazione prenderà le iscrizioni anche per il concorso di bellezza Miss Summer Salento per la stagione 2020

Sempre per l’occasione sarà eletta Miss Summer Salento “Fotogenia 2020”, seguendo una valutazione basata esclusivamente su scatti fotografici e che accederà alla finale della prossima stagione estiva. L’elezione avverrà il giorno 22 dicembre, con ingresso riservato. Insieme a Miss Summer Salento Fotogenia 2020 altre due ragazze, sempre su valutazione di scatti fotografici, avranno la possibilità di accedere direttamente alla semifinale dell’atteso concorso di bellezza per la stagione 2020

Espositori

Carmine Notaristefano di Palagianello (Ta)

Gianni Angelo Passeri di Palagianello (Ta)

Amleto Raguso di Bari

Gianni Bornaccini di Bari

Dario Discanno di Brindisi

Massimo Cordella di Copertino (Le)

Francesco De Vincetis di Grottaglie (Ta)

Giancarlo Mottura di Trepuzzi (Le)

Giuseppe Bello Roma di Squinzano (Le)