Era il 1989 quando, grazie all’intuizione della presidente di AIL di Reggio Calabria, furono vendute le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza anche le altre Sezioni AIL. Anno dopo anno l’Associazione si è impegnata ad incrementare la sua presenza sul territorio e le Stelle sono diventate una vera e propria icona della solidarietà, che ha contribuito a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici.

Le stelle di Natale AIL tornano Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre 2018 sulle principali piazze di Brindisi e provincia al fine di sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie dei linfomi e del mieloma.

Quest’anno oltre alla tradizionale Stella di Natale Centrotavola (con stelle rosse, bianche e rosa), Aloe e Limone. Ma la vera sorpresa la Stella di cioccolata La grande novità del Natale 2018 sono i “Quadrotti di Puglia” formelle decorative artigianali in argilla cm. 10×10, nate dalla brillante collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico “Simone-Durano” di Brindisi. Si tratta della prima, di una serie di quattro manufatti, denominata “Mare-Torre Guaceto”, disponibili nelle piazza di Brindisi e provincia.

Queste le piazze coinvolte nell’iniziativa nell’ intera provincia di Brindisi:

Brindisi (Piazza Vittoria) – 7, 8 e 9 dicembre

Carovigno (Corso Vittorio Emanuele) – 8 e 9 dicembre

Ceglie M.ca (Piazza Plebiscito e Piazza San Rocco) – 7, 8 e 9 dicembre

Cisternino (Piazza Garibaldi – c/o Villa Comunale) – 8 e 9 dicembre

Erchie (Piazza Umberto I) – 7, 8 e 9 dicembre

Fasano (Piazza Ciaia) – 7, 8 e 9 dicembre

Pezze di Greco (Piazza XX Settembre) – 7, 8 e 9 dicembre

Francavilla F.na (Piazza M.llo Dimitri) – 7, 8 e 9 dicembre

Latiano (Piazza Capitano D’Ippolito – c/o Chiesa Madre) – 7, 8 e 9 dicembre

Mesagne (Piazza Vittorio Emanuele – c/o Colonna Votiva) – 7, 8 e 9 dicembre

Ostuni (Piazza Italia – c/o Istituto Pessina) – 8 dicembre

San Michele S.no (Piazza Marconi) – 7, 8 e 9 dicembre

S. Pietro V.co (Via Brindisi) – 8 dicembre

S. Vito dei Normanni (Piazza Giovanni Paolo II – c/o Chiesa SS. Angeli Custodi) – 8 e 9 dicembre

Torre S. Susanna (Piazza Umberto) – 8 e 9 dicembre

Villa Castelli (Via XX Settembre – c/o Chiesa di San Vincenzo De Paoli) – 8 e 9 dicembr