I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 22enne di San Pancrazio Salentino e un 76enne di Avetrana (TA), per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non e deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non sul suolo. In particolare, i due, nella mattinata di ieri, sono stati controllati in via per Grottaglie, a bordo di un autocarro Iveco Daily di proprietà e condotto dal 22enne, carico di rottami ferrosi, senza la prescritta autorizzazione. Il veicolo e il relativo carico sono stati sequestrati.