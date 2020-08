I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato un 25enne e un 24enne, entrambi del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, intorno alle ore 12:30 del 14 agosto, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti, i due giovani sono stati notati in una zona periferica del paese, a piedi, mentre occultavano un sacchetto di plastica contenente 48 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed entrambi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati rimessi in libertà.