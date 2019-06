Quest’anno la società sportiva Aurora Basket Brindisi propone una nuova soluzione divertente e innovativa di camp estivo gestito dai suoi istruttori che durante tutto l’anno sono impegnati 360° con i ragazzi Aurora nei vari campionati in corso. La proposta innovativa quest’anno è stata trovata pensando di voler unire lo sport con il mare, il sole, il divertimento e tanta voglia di stare insieme e rilassarsi dopo il lungo inverno e gli impegni scolastici.

Il nostro camp estivo partirà da lunedi 10 giugno e si prolungherà fino al 7 luglio per dare l’opportunità ai genitori impegnati nel proprio lavoro di poter far ricreare i propri figli prima delle loro ferie estive. Il camp si propone con vari pacchetti che vi potranno illustrare le nostre referenti in maniera molto dettagliata scandendosi in vari impegni che vanno dal lunedi al sabato e che terranno sempre impegnati i nostri ragazzi in maniera coinvolgente e tanto avvincente, appassionandoli tanto al punto da chiederci vogliamo continuare rivedendoci a settembre sui campi dell’Aurora Basket a settembre.

L’Aurora propone il suo camp estivo presso il lido balneare Brin Malcarne del signor Aldo Malcarne , che gentilmente ha messo a disposizione per la nostra società la propria struttura con i suoi campi di basket , calcetto e la spiaggia per dare la possibilità di organizzare tanti giochi , sfide e mini tornei adatti anche ai più piccoli che vogliono affacciarsi allo sport. Finalmente una spiaggia a misura di bambini e adulti a nostra disposizione che ci farà tanto divertire ed essere spensierati.

Tutti i ragazzi/e che frequenteranno il camp avranno i loro tutor che li seguiranno passo passo e gestiranno ogni fase della giornata con grande premura e solerzia come siamo sempre soliti fare.

Le famiglie interessate a coinvolgere i propri figli in questa nuova attività possono contattare le referenti del progetto., l’istruttrice Rosaria Balsamo 3296030370 e Alessandra Siccardi ( 3887752975 ) che vi forniranno tutti i dettagli sulle modalità di svolgimento e i moduli di iscrizione.