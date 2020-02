I Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di mirato servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo edilizio, hanno denunciato 3 persone e precisamente un 78enne residente in Svizzera, un 40enne residente a Brindisi e un 35enne residente a San Donaci per abusivismo edilizio in concorso e violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e impiego di manodopera.

Nello Specifico, il 78enne e il 40enne, in concorso tra loro, rispettivamente nella qualità di proprietario cedente ed acquirente di un’abitazione rurale, durante i lavori di ristrutturazione hanno realizzato interventi in totale difformità, con variazione di volumi, nonché il 40enne e il 35enne, in qualità di proprietario acquirente ed esecutore materiale dei lavori, hanno impiegato nel cantiere due operai, con mansione di giardiniere e muratore, senza aver adempiuto agli obblighi di lavoro di frequenza del corso di primo soccorso, di assegnazione dei dispositivi di protezione individuali, di formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori alla prevista visita medica, risultata scaduta. L’immobile è stato sottoposto a sequestro penale e affidato all’acquirente, nominato custode.