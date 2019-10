I Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un 39enne di Erchie, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, coinvolto in un sinistro stradale, avvenuto nel corso della notte nel centro abitato di Torre Santa Susanna, alla guida della sua autovettura e sottoposto all’accertamento alcolimetrico, è risultato con un tasso alcolemico oltre il limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro per la successiva confisca.