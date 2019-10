A Carovigno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per guida sotto l’influenza dell’alcol, omissione di soccorso e lesioni personali colpose, un 64enne di Ostuni.

Nel dettaglio, la notte del 29 settembre, l’uomo, mentre era in transito sulla via per Carovigno alla guida di un’autovettura, ha investito un cittadino senegalese di 21 anni, ospite del Centro di Prima Accoglienza “Carbrun” di Carovigno, che viaggiava a bordo di una bicicletta, allontanandosi senza prestare soccorso.

Un utente della strada, testimone del fatto, ha contattato il 112 e raggiunto l’autore ma, quest’ultimo, negando ogni responsabilità, ha proseguito – in un primo momento – la marcia. Tuttavia dopo qualche minuto, temendo verosimili ripercussioni, è tornato sul luogo dell’impatto e i militari, ivi giunti nel frattempo, lo hanno fermato e identificato. Condotto presso l’ospedale di Ostuni, è stato riscontrato positivo agli accertamenti alcolemici.

La patente è stata ritirata e il veicolo affidato al legittimo proprietario. La vittima versa in buone condizioni di salute e ha rifiutato di farsi refertare.