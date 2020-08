La segreteria regionale dell’UDC – Unione di Centro ha formalmente nominato il Dott. Paolo Chiantera quale segretario del partito per la Provincia di Brindisi. Da lungo tempo attivo in politica, democristiano doc, Chiantera ha già ricoperto importanti incarichi istituzionali, tra i quali spicca la carica di vicesindaco di Brindisi nella prima Giunta Mennitti.

Il segretario provinciale Chiantera guiderà un direttivo in via di costituzione, la cui composizione è prossimo a essere resa nota e dal quale sarà affiancato e sostenuto, coordinando, di concerto con la segreteria regionale, il percorso di avvicinamento e la campagna elettorale in vista delle Elezioni Regionali del 20-21 settembre prossimi, che vedranno l’UDC essere parte fondamentale della coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a Governatore di Raffaele Fitto, nonché la progressiva strutturazione nei comuni della provincia.

Il responsabile della comunicazione UDC – Provincia di Brindisi