La rubrica ‘Call Coach’ giunge al suo ultimo appuntamento, dopo aver riunito nel corso delle ultime settimane migliaia di appassionati, tifosi e amanti della palla a spicchi non solo brindisina.

L’ultimo live del coach – nonché presentatore promosso a pieni voti – Frank Vitucci si svolgerà giovedì 7 maggio a partire dalle ore 18:00 in diretta sugli account Instagram @happycasabrindisi & @frankvitucci.

Dopo aver ospitato ex gloriosi giocatori come Bulleri, Cordella, Bonaccorsi/Muro, storici allenatori e dirigenti come Piero Bucchi/Alessandro Giuliani e la campionessa di tennis brindisina Flavia Pennetta, gli special guests finali saranno i responsabili dell’informazione sportiva nazionale di pallacanestro e non solo: il giornalista brindisino e di Sport Mediaset Mino Taveri e la voce più famosa del basket, il giornalista e telecronista Flavio Tranquillo.

Entrambi protagonisti di tantissimi aneddoti e racconti sul mondo della pallacanestro brindisina e italiana. I due super ospiti saranno a disposizione, come al solito, dei tanti utenti per rispondere alle domande in diretta Instagram, moderati da coach Frank Vitucci.

Sarà una puntata finale assolutamente da non perdere: appuntamento per giovedì 7 maggio a partire dalle ore 18:00 in diretta sull’account Instagram @happycasabrindisi e @frankvitucci.

Anche le migliori produzioni e serie tv hanno un inizio e una fine. Ma non è detto che non ci sarà prossimamente una seconda stagione!

Call Coach: the last dance.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi