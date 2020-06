C’è un nuovo ingresso nei banchi della maggioranza in Consiglio Comunale guidato dal sindaco Giovanni Allegrini.

Si tratta di Cosimo Antonio Vitale, già appartenente alla Polizia di Stato, secondo dei non eletti nella lista “Cambiamo San Michele” con 130 voti ottenuti.

A seguito delle dimissioni da consigliere comunale di Vitantonio Scatigna che, con decreto sindacale n.14/2020 continuerà, da esterno a ricoprire il ruolo di assessore ai servizi sociali e sanità e vice sindaco, Cosimo Antonio Vitale entra in consiglio comunale, anche, per rinuncia dello stesso ruolo di Davide Caliandro, primo dei non eletti.

“Le motivazioni – spiegano Vitantonio Scatigna – risiedono nella volontà di rafforzare questa maggioranza con un altro consigliere di indiscusse capacità politiche e amministrative. A Cosimo Antonio Vitale i miei migliori auguri per questa ennesima esperienza politica che, senza dubbio, porterà avanti con impegno, onestà e coerenza, valori che contraddistinguono da sempre la sua vita, privata e professionale”.

Vitale, nel saluto all’Assise che si è riunita questa mattina dopo l’emergenza Covid-19, ha ringraziato il Sindaco, la Giunta ed i colleghi Consiglieri: “Come nel passato, la mia azione politica sarà improntata nel rispetto delle istituzioni e del ruolo che i cittadini mi hanno affidato. Consentitemi di esprimere il mio più sincero sentimento di gratitudine all’assessore Vitantonio Scatigna che, con le sue dimissioni, mi ha permesso di essere qui oggi, sedere tra questi banchi e avere l’opportunità di rappresentare ogni cittadino sanmichelano perché dare il proprio contributo al miglioramento della vita di un concittadino è un privilegio, umano prima che istituzionale. Quando, nel 2017, ho accettato di stare accanto al candidato sindaco Giovanni Allegrini, dopo i precedenti anni di esperienza politica comune e condivisa, l’ho fatto perché alla base del programma di questa squadra vi erano valori, contenuti e obiettivi precisi e decisivi per un cambio di rotta rispetto alla politica del passato. Questa era ed è la più grande responsabilità che abbiamo nei confronti del nostro paese e dei cittadini e questo sarà il mio impegno, lavorando con il sindaco Allegrini, gli assessori ed i colleghi consiglieri della maggioranza”.

Vitale, già nel gruppo locale di Protezione Civile, avrà da consigliere la delega alla Polizia Locale.