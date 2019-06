Con una serata omaggio a Giorgio Gaber prende il via la XXIII edizione della kermesse letteraria “Un’emozione chiamata libro 2019” realizzata dal Comune di Ostuni (Settori Turismo e Cultura) con il patrocinio della Regione Puglia e l’Università del Salento.

Si comincia domani sabato 29 giugno alle 20:30 nel Chiostro di Palazzo San Francesco con la chitarra e la voce di Giulia Casale che proporrà uno spettacolo dedicato al grande Giorgio Gaber dal titolo “Casale canta Gaber”.

IL CONCERTO: A ottant’anni dalla nascita, Giorgio Gaber rimane uno degli artisti che hanno inciso maggiormente nel-la cultura italiana: teatrale, musicale e non solo. Lo spettacolo una vera e propria celebrazione del teatro-canzone del “Si-gnor G” affidata alla voce di Giulio Casale, considerato uno dei migliori interpreti contemporanei dell’immenso repertorio di Gaber. Un’occasione per riascoltare Gaber attraverso una delle voci a lui più vicine, sia a livello di intento che di inter-pretazione.

Attraverso la voce di Giulio Casale e il suo talento interpretativo, uno spettacolo per onorare la memoria del Signor G, testimoniare uno spicchio decisivo della sua arte e spingere il pubblico più giovane a scoprire un grande artista e un maestro. Lo spettacolo è un’occasione unica e irripetibile per dare oggi testimonianza diretta di quello che era il teatro-canzone di Giorgio Gaber negli anni Settanta. Per permettere che le sue riflessioni acute e pungenti possano essere an-cora gridate e riscoperte nella loro straordinaria attualità; per ridare vita al suo insegnamento sul “come” stare in scena, con infinita passione ed una carica di fisicità umanissima e prorompente; per ricreare quel clima che gli permetteva di catturare ogni spettatore. In un gioco energetico al rialzo assolutamente vitale: sul piano artistico, culturale, umano.

Giulio Casale nasce a Treviso il 13 marzo 1971. È un musicista, attore e scrittore. Nel 1990, dopo la maturità classi-ca, intraprende studi di filosofia teoretica all’università di Venezia. Per un periodo insegue la carriera sportiva giocando a basket nella Benetton di Treviso. Nel frattempo, scrive testi e impara a suonare la chitarra da autodidatta e nel 1991 fon-da gli Estra, un gruppo rock che ben presto saprà imporsi all’attenzione di pubblico e critica. Negli anni successivi svi-luppa un percorso artistico che si snoda su diversi fronti (scrittore, attore, musicista) e lo porta a ricevere prestigiosi ri-conoscimenti.

La serata sarà introdotta dal Sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo e dal direttore scientifico, Luca Nolasco.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Associazioni Culturali del Forum della società Civile, con il Presidio del Libro di Ostuni e con il progetto lettura “Io sono una persona libro” del Liceo Classico “A. Calamo di Ostuni.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella suggestiva cornice del Chiostro di Palazzo San Francesco ed avranno inizio alle 20:30.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 6 luglio alle 20:30 quando sul palco del Chiostro San Francesco salirà Massimo Donà che presenterà il libro La filosofia dei Beatles.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa