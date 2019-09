Parte in casa con il Bitonto Futsal Club 2018 la sesta partecipazione consecutiva del Futsal Brindisi al campionato di Serie C1 di calcio a cinque.

Tante le novità nei biancoazzurri che rispetto alla scorsa stagione hanno confermato soltanto quattro elementi: Andrea Conte (esterno-centrale), Vincenzo De Carlo (portiere), Francesco Romano (pivot) e Luca Spagnolo (esterno-centrale e nuovo capitano). A questi giocatori se ne sono aggiunti altri undici: Sabatino Bellomusto (esterno-centrale), Vincenzo Blè (esterno-pivot), Emanuele Calò (esterno), Dino Cannistrà (portiere), Luigi Cianciaruso (esterno-pivot), Vito D’Oria (esterno), Raffaele Lupoli (centrale), Alessio Mandorino (portiere), Ugo Pica (pivot), Paolo Pinto (universale) e Mattia Tasco (portiere). La rosa, pertanto, attualmente è composta da quindici atleti e si andrà probabilmente completare con uno o due di innesti che saranno ufficializzati a breve.

I cambiamenti sono avvenuti anche nell’ambito dello staff tecnico con la panchina che è stata affidata a Giordano Marelli, che ha indossato la maglia brindisina per una decina di stagioni prima di allenare con ottimi risultati a San Pietro Vernotico e a Latiano. A coadiuvarlo ci saranno il suo storico collaboratore Cosimo Bracciale, il preparatore atletico Gianluca Rossi e quello dei portieri Domenico Di Serio.

La serie C1 pugliese probabilmente per l’ultima volta sarà al via con sedici squadre poiché è prevista una riduzione a quattordici già dalla prossima stagione. Il girone, oltre al Futsal Brindisi, vede ai nastri di partenza Aradeo, Arboris Belli 1979 (Castellana Grotte), Audace Monopoli, Azzurri Conversano, Bitonto Futsal Club 2018, Dream Team Palo del Colle, Futbol Cinco Bisceglie, Futsal Andria, Futsal Barletta, Futsal Monte Sant’Angelo, Itria Football Club (Cisternino), Just Mola, New Team Putignano, San Ferdinando 1942 e Volare Putignano.

Il Bitonto Futsal Club 2018 formalmente è neopromosso, ma in realtà è una sorta di fusione tra la società che ha vinto il girone A della Serie C2, della quale ha conservato matricola e nome, e la Polisportiva Five Bitonto, squadra rivelazione della scorsa stagione arrivata sino alla finale della fase regionale dei play-off per la promozione in B, pertanto sarà un importante test per i biancoazzurri già al debutto.

Per tutte le compagini di C1 è previsto inoltre un inizio col botto poiché nell’arco di quindici giorni scenderanno tutte quante in campo per cinque volte: tre turni di campionato, intervallati dall’andata e dal ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il sorteggio ha abbinato il Futsal Brindisi al Volare Polignano, con andata in trasferta martedì 17 settembre e ritorno al “Da Vinci” sette giorni dopo.

1^ GIORNATA SERIE C1

(sabato 14 settembre 2019, ore 16)

Azzurri Conversano-Audace Monopoli

Futbol Cinco Bisceglie-Aradeo

Futsal Barletta-Arboris Belli 1979

Futsal Brindisi-Bitonto Futsal Club 2018

Futsal Monte Sant’Angelo-Itria Football Club

Just Mola-Futsal Andria

New Team Putignano-San Ferdinando 1942

Volare Polignano-Dream Team Palo del Colle