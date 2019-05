Grazie a Internet si riscopre il felleuiton, il romanzo a puntate, come quelli che si pubblicavano sulle riviste europee e americane agli inizi dello scorso millennio.

“L’occhio sinistro di Horus” compare tutte le domeniche (siamo già al secondo episodio) sul sito Club Ghost (www.clubghost.it), il cui web editor è il brindisino Luca Bonatesta.

L’autrice del romanzo è Gloria Barberi, scrittrice già nota per i suoi racconti e romanzi pubblicati negli anni ottanta e novanta sulle fanzine di narrativa fantastica, sui libri della mitica collana Urania e su antologie pubblicate dalla casa editrice Stampa Alternativa.

Esotismo, avventura, fantastico e anche erotismo condiscono le avventure di Howard Carter, archeologo realmente vissuto, scopritore della tomba del faraone ragazzo Tutankhamon. Le vicende sono romanzate e non hanno pretese biografiche pur nascendo da un ricco studio dell’epoca e dei personaggi e da una ricca documentazione.

Il contenuto del sito, che ospita anche racconti e recensioni di letteratura e di cinema e articoli su vari generi di musica, è pubblico e leggibile da tutti. Ma se si vuole salvare i testi in pdf o stamparli basta registrarsi gratis, senza pagare un centesimo.

“L’occhio sinistro di Horus” è un romanzo d’epoca e moderno insieme. Vintage e tecnologia trovano il loro connubio perfetto, ogni domenica sul sito Club Ghost.