“ ROSSO ADRIATICO . Il delitto della lamia “ è il titolo del libro scritto da Ettore Catalano , edito da Progedit che sarà presentato Venerdì 24 Maggio 2019,con inizio alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale di Ostuni.

L’incontro, promosso dalla Università delle Tre Età , chiude il Corso dedicato a ‘ La Letteratura del Novecento in Puglia’ ed ha lo scopo di far conoscere , attraverso la presentazione del Prof. Nello Ciraci, la varietà e la ricchezza delle esperienze letterarie che può vantare la nostra Terra.

Si tratta di un romanzo giallo ambientato nel territorio ostunese , tra Ostuni Villanova e Rosa Marina, e che ha come protagonista un Commissario ostunese di buone letture alle prese con un caso abbastanza intricato che coinvolge baroni della medicina e trafficanti slavi, nel panorama di una terra assolata, di fronte ad un mare che lascia il suo azzurro per la cupa densità del sangue.

Un racconto che non si esaurisce nella ricerca del colpevole ma si misura con il mistero dell’anima umana e che non si sazia della ‘ verità ‘ delle carte a posto.

Insomma – sottolinea Lorenzo Cirasino, Presidente dell’UNITRE – una bella occasione per scoprire in Ettore Catalano, oltre al Professore universitario di Storia e Letteratura Italiana, un brillante scrittore che conosce e ama la sua terra e ne esalta la sua bellezza.