I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà una coppia di coniugi del luogo, per indebito utilizzo di carta di credito.

In particolare, i suddetti, nell’arco temporale 25-29 giugno u.s., hanno utilizzato una tessera bancoposta, denunciata smarrita dalla legittima proprietaria, per effettuare, dal locale Ufficio Postale, tre distinti prelievi dallo sportello postamat di 600,00 euro cadauno. L’identificazione è stata possibile grazie al lavoro di analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in loco.