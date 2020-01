I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno deferito in stato di libertà un 38enne di Cellamare (BA) per simulazione di reato e uso di atto falso.

Nello specifico, i militari operanti, dopo aver ricevuto dal 38enne una querela per truffa, in quanto aveva versato, a mezzo di bonifico postale la somma di 2650 euro, nei confronti di una persona per la prenotazione di una vacanza per una coppia di amici in un villaggio turistico di Torre Canne, hanno effettuato le opportune verifiche. Gli accertamenti hanno evidenziato che il querelante, agli operanti, durante la stesura della denuncia ha indicato un nome di fantasia e contestualmente consegnato documentazione falsa per appropriarsi fraudolentemente dell’intera somma di denaro affidatagli.

La somma, recuperata, è stata restituita agli aventi diritto.