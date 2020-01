Venerdì 17 gennaio 2020, presso l’Auditorium “Antonio Grande” del Liceo “Ettore Palumbo”-Brindisi, alle ore 11.00, Antonello D’Ajello presenterà il suo libro:”Come le Rose a Maggio”. Interverrà per i saluti, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Oliva. Dialogherà con l’autore, la giornalista Anna Consales e Alessandro Castrignano leggerà alcuni brani del romanzo. Durante l’incontro, ci saranno degli intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo E. Palumbo.

Antonello D’Ajello affronta mille difficoltà esistenziali e lavorative, finché scopre la vena letteraria che lo spingerà a trascrivere su carta la toccante esperienza della malattia e della disabilità dell’amato figlio Matteo. Il 26 dicembre 2012 è una data che Antonello non dimenticherà mai, l’inizio di tutto.

“Solo la vera sofferenza ti porta a vedere il non visto. Diventi osservatore incallito di tutto e di tutti. Percepisci i pensieri della gente e i più piccoli dettagli diventano, a un tratto, così grandi che non trovi posto nella tua mente per ricordarli tutti. Allora ti accorgi che ciò che credevi fosse solo la normalità, è così importante, così bella, che la felicità al confronto è il nulla. Eppure noi tutti consideriamo quella normalità solo monotonia”.