La Notte bianca dei Bambini fa tappa a Pezze di Greco, per una serata da trascorrere all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, in pieno clima natalizio. Si terrà venerdì 20 dicembre a partire dalle ore 20 l’evento organizzato da Lab Communications di Concetta Renna, e promosso dal Comune di Fasano – Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Comitato Feste Patronali e Commercianti di Pezze di Greco

Piazza XX Settembre e Corso Nazionale saranno il cuore pulsante di una festa pensata per il divertimento dei più piccoli, ma che riesce puntualmente a coinvolgere ed emozionare anche gli adulti.

Spettacoli di magia, esibizioni artistiche di grande effetto scenico, l’originale animazione per bimbi e ragazzi, ombre cinesi, bolle di sapone giganti, gonfiabili e mascotte, saranno le attrazioni principali de La Notte bianca dei Bambini, ma non le uniche.

La colorata carovana composta da trampolieri, giocolieri, clown, personaggi Disney, non aspetta altro che incontrare tutti i bambini per condurli nel magico regno della fantasia.

«Vedere amministrazione e cittadini impegnati insieme per il bene della comunità, in particolare dei bambini, di tutti i bambini – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fasano, Angela Carrieri – è una grande soddisfazione. Corresponsabilità e senso civico sono elementi fondamentali per far crescere il nostro territorio. Pertanto ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questa serata»