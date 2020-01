Venerdì 31 gennaio alle ore 18.30 presso la Feltrinelli point Brindisi, in corso Umberto I n. 113, si terrà la presentazione del libro “il Tempietto – San Giovanni al Sepolcro” (Antonio Mandese Editore) con la giornalista Francesca Mandese e il fotoreporter Pier Paolo Cito.

Il libro «Il Tempietto» è una guida esplicativa del Tempio di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi con testo in italiano e in inglese. Contiene 53 foto, 4 planimetrie e 14 disegni che “raccontano” le bellezze e la storia del Tempio, le leggende e le suggestioni del luogo che è stato attraversato, nel corso dei secoli, da pellegrini, fedeli, cavalieri templari e visitatori. Il Tempietto è stato, inoltre, snodo fondamentale della via Francigena. Attualmente è il monumento di Brindisi più visitato dai turisti.

Il libro, pubblicato da Antonio Mandese Editore & Figli Srl di Taranto, è firmato dalla giornalista Francesca Mandese (testi), dal fotoreporter Pier Paolo Cito (foto), dal grafico Angelo Pezzolla (progetto grafico e post-produzione foto e disegni), dall’architetto Mina Piazzo (disegni e planimetrie), da Angelo De Luca (consulenza). La traduzione in inglese è di Catherine Salbashian.