Il 31 Gennaio 2020 alle ore 18.30 , presso la Caffetteria Letteraria Nervegna, Miriam Liuni presenta il suo libro “La principessa Antipatica e altre storie”. Dialoga con l’autrice Anna Consales.

Con la partecipazione di Rachele Liuni che presenterà il suo brano inedito “Tu mare lo sai”.

Service audio : Amedeo Olimpio.

Media Partner dell’attività letteraria Idea Radio.

La trama del libro.

Un coniglio dispettoso, una fabbrica di stelle, una conchiglia smarrita, una bimba che disobbedisce ai genitori e combina un grosso guaio, un povero ragazzo che a New York rinuncia ai propri desideri per aiutare un folletto caduto dall’arcobaleno, una fanciulla innamorata costretta a indossare una maschera spaventosa e un’altra rinchiusa in una torre, una bambina che sconfigge la timidezza grazie a un libro della notte, una tartaruga in cerca delle proprie qualità, una principessa che impara a essere buona e sincera. Che cos’hanno tutte queste storie in comune? I sentimenti, le emozioni che colorano la fantasia.

Racconti tra fiabe e favole che trattano anche il tema del bullismo. Infatti sulla quarta di copertina si può leggere la filastrocca tratta da uno dei racconti: L’amico ti difende dal bullo che ti offende, lui non ti lascia solo e la tua mano prende. Lo dice alla sua mamma, lo dice alla maestra, lo grida a gran voce e la violenza arresta.”

I racconti spesso invitano i bambini ad ubbidire ai genitori per non trovarsi nei guai e molte mamme lo stanno apprezzando molto.Una proposta educativa molto interessante che sicuramente verrà presentata negli istituti scolastici.

L’autrice.

Miriam Liuni nata a Brindisi nel 1974, scrive poesie e racconti per ragazzi, collaborando con le scuole elementari e medie. Nel 2011 vibce un concorso letterario per favole proprio con la fiaba La principessa Antipatica. Da lì l’idea di raccogliere i suoi racconti più belli in un unico libro.