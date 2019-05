Continuano e terminano gli appuntamenti culturali di Maggio presso il MACRAME’, nuovo spazio culturale, nel quartiere Bozzano a Brindisi, in Via Islanda, 87.

L’obiettivo è quello di favorire lo scambio e l’incontro delle varie realtà culturali e associative di Brindisi, e non solo.

Venerdì 24 MAGGIO si è svolto un’interessante incontro con il Prof. Francesco Bellino, docente di Bioetica, Filosofia morale ed Etica della comunicazione presso l’università Aldo Moro di Bari, il Dott. Giovanni Baggio, presidente nazionale AIART (Associazione Cittadini Mediali), il Dott. Michele Partipilo, già presidente O.d.G. Puglia e capo redattore Gazzetta del Mezzogiorno.

Alla presenza di un pubblico numeroso, tra cui più di 40 giornalisti, per i quali erano previsti crediti formativi, si è parlato di come utilizzare i mezzi di comunicazione e i nuovi media al riparo dalle manipolazioni e seguendo un’etica che coinvolga sia gli operatori, i giornalisti in primis, che gli utenti.

Intervenuto anche il responsabile Regionale dell’AIART PUGLIA, Giuseppe Antonelli, che ha plaudito all’iniziativa della sede territoriale di Brindisi.

L’incontro è stato l’occasione per leggere alcuni brani della lettera di Papa Franceso in occasione della 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali dal titolo “Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità umana » e per presentare l’ultimo lavoro del prof. Bellino, IL PRINCIPIO SEMPLICITA’.

Baggio, ha parlato dell’ esigenza di formazione da parte dei cittadini-utenti mediali. Ha, infatti, illustrato la mission dell’Associazione.

Partipilo, formatore deontologico nell’ambito dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, capo redattore della Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato dell’esigenza di seguire regole di deontologia nella comunicazione mediale, soprattutto per chi, come il giornalista, ricopre un ruolo di responsabilità rispetto al sapere comune e alla corretta percezione della realtà.

L’ultimo incontro si terrà VENERDI’ 31 MAGGIO alle ORE 18 sul tema:

COUNSELING, YOGA E BENESSERE

L’arrivo della bella stagione ci può aiutare a intraprendere attività salutari per acquisire benessere per il corpo e per la mente. Nella serata si parlerà di benessere olistico e altre attività che mirano a facilitare il recupero naturale dell’equilibrio psico-fisico

INTERVENTI:

Luigi IMPARATO, Counselor Olistico, Formatore, Insegnante Kundalini Yoga – Studio Olistico Louis Wellness, LECCE

Peter DE VETH , Direttore della scuola Counseling Training in Somatic Gestalt ad Ostuni. Counselor Trainer e Supervisore. Iscritto alla Societa Italiana Counseling Roma (S.I.Co)

Annelise BOSCH , Presidente del Associazione CTSG ad Ostuni. Counselor Trainer. Iscritta alla Societa Italiana Counseling a Roma (S.I.Co)

Gianluca DE LEONARDIS, Yoga della risata, Studio Olistico DE LEONARDIS, San Vito dei Normanni (BR)

