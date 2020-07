Una nota del consigliere regionale Mauro Vizzino.

“La vertenza dei lavoratori del servizio di pulimento/sanificazione di Sanitaservice dell’Asl di Brindisi merita rispetto e considerazione, tanto più perché stiamo parlando di padri e madri di famiglia che vivono sulla propria pelle una incomprensibile forma di marginalizzazione.

Il processo di internalizzazione, deciso dalla Giunta regionale, va proprio nella direzione giusta, in quanto ricolloca all’interno del sistema sanitario pubblico tutto il personale e quindi si esercita un controllo diretto.

Proprio per questo, non si capisce perché non si possa trovare una soluzione per evitare la penalizzazione di un intero settore. Ecco perché è necessaria un’azione sinergica dell’Asl e della Regione Puglia per disegnare un futuro differente per questi lavoratori, così come richiesto a gran voce dalle organizzazioni sindacali”./comunicato