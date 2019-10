Sale l’adrenalina, il cuore batte forte, la racchetta è ben stretta in pugno per un sogno che sta per prendere forma. Al via domenica 6 ottobre, alle ore 10, il Campionato Nazionale a Squadre di Serie A2 Maschile per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che sono pronti a scendere in campo a più di un anno dalla promozione conquistata l’1 luglio 2018.

Ventotto le squadre in gara divise in quattro gironi da sette ciascuno, con l’esordio in trasferta per la formazione biancazzurra che domenica prossima affronterà i padroni di casa del Tennis Club Lecco. La prima gara casalinga è in programma domenica 13 ottobre contro il Circolo Tennis Palermo, mentre il turno di riposo è previsto il 20 ottobre in occasione della terza giornata di campionato. Tre le new entry nella squadra capitanata da Vito Tarlo che scenderà in campo con Vladimir Ivanov (Tallin, Estonia – classifica italiana 2.3, best ranking Atp 310), Alessandro Procopio (Roma, classifica 2.4, ranking Atp 1311) e Samuele Valente (Brindisi, classifica 2.8), giocatore del vivaio del Circolo Tennis Brindisi, oltre ai giocatori confermati come Maciej Rajski (Polonia, classifica italiana 2.2, ranking Atp 611, best ranking 538), Matteo De Vincentis (Roma, classifica 2.3) e i tre del vivaio biancazzurro Omar Brigida (Brindisi, classifica 2.4), Matteo Giangrande (Squinzano – Lecce, classifica 2.4) e Paolo Cristofaro (Brindisi, classifica 2.6).

«Il tempo è volato, siamo pronti per questo campionato di serie A2 maschile che sarà entusiasmante, ma non facile – afferma Carlo Faccini, direttore del C.T. Brindisi -. Il nostro girone è abbastanza complicato: ci scontreremo con squadre molto forti, formate da giocatori di alto livello, che esprimono un ottimo tennis sia in singolare che in doppio. Siamo contenti della squadra che abbiamo allestito, punteremo sicuramente sui nuovi acquisti, Ivanov e Procopio, che rappresenteranno un valore aggiunto nel gruppo all’interno del quale i ragazzi del vivaio, Brigida e Giangrande, che sono ormai un punto di riferimento importante per la squadra, sono convinto che faranno bene anche quest’anno. Il nostro obiettivo è accedere ai playout e centrare la salvezza. Sarà dura, ma se giocheremo con il cuore, il coraggio e la passione ce la faremo».

Ecco gli appuntamenti ufficiali del Circolo Tennis Brindisi:

1^ GIORNATA: Domenica 6 ottobre 2019 – ore 10: Tennis Club Lecco – Circolo Tennis Brindisi

2^ GIORNATA: Domenica 13 ottobre 2019 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi – Circolo Tennis Palermo

3^ GIORNATA: Domenica 20 ottobre 2019 – Riposo

4^ GIORNATA: Domenica 27 ottobre 2019 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi – Villa York Roma

5^ GIORNATA: Venerdì 1 novembre 2019 – ore 10: Junior Tennis Perugia – Circolo Tennis Brindisi

6^ GIORNATA: Domenica 3 novembre 2019 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi – Circolo Tennis Bassano

7^ GIORNATA: Domenica 17 novembre 2019 – ore 10: Circolo Tennis Trento – Circolo Tennis Brindisi

Le prime classificate di ogni girone disputeranno un incontro andata e ritorno per la promozione in A1 contro le vincenti tra le seconde e le terze classificate. Le quarte in classifica si scontreranno con le quinte e le perdenti dell’incontro giocheranno contro le seste del girone una gara con formula andata e ritorno per determinare la permanenza in serie A2. Le settime classificate retrocederanno direttamente alla serie inferiore.

