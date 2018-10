I motori ormai sono caldi, la marcia giusta è stata ingranata, ora l’imperativo è non perdere la bussola, ma rimanere concentrati per macinare punti e scalare posizioni.

Questa partita l’abbiamo già vista nel pre-campionato, al PalaGentile, e allora fu pareggio. Sta sera si torna nello stesso scenario, con obiettivi ben diversi rispetto a quelli delle calde giornate di fine agosto. Il Real Castellaneta non riesce a trovare la propria quadra e oscilla tra zona play-out e zona retrocessione, ferma a un punto. L’Ostuni, uscita vincitrice con qualche affanno nell’apparentemente comoda trasferta di Trinitapoli, è a caccia del quarto successo consecutivo.

I gialloblu, attualmente soli al quarto posto, puntano il Monte Sant’Angelo e l’Editalia, per poi provare ad insediare la capolista Andria, attualmente a punteggio pieno. Continuerà a presenziare in panchina Domenico Fiorentino, già presente contro il San Ferdinando, pronto a ricevere il bentornato dal suo pubblico. Continuerà, in attesa del ritorno a pieno regime del numero 9 gialloblu, a portare la fascia Vittorio Schiavone, finora uno degli uomini più in forma tra le fila gialloblu, a segno in tutte le partite e protagonista di prestazioni di grande sostanza.

L’obiettivo è continuare a convincere per arrivare all’ostica trasferta di sabato contro il Gioco Calcio Tra Amici C5 nella migliore delle condizioni.

