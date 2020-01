La Giunta Esecutiva composta da Dino Cofano, Giuseppe Colucci e Giacomo Asciano ed il Direttore del Parco delle Dune Costiere, Angela Milone, comunicano di aver ricevuto, in maniera improvvisa e inattesa, una mail dall’ on. Vincenzo Lavarra con cui quest’ultimo comunicava loro di aver presentato al Presidente dell’Assemblea Consortile avv. Guglielmo Cavallo le proprie dimissioni da Presidente del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo.

La Giunta ed il Direttore del Parco dichiarano quanto segue:

“Decisione giustificata da motivazioni personali, speriamo revocabili, che comunque ci rammarica perché avviene in un momento particolarmente ricco di iniziative e progettualità, che insieme stavamo realizzando.

In questi ultimi anni con l’impegno di tutti e con la tua particolare capacità di dirigenza e rappresentanza, le attività del Parco sono state apprezzate e considerate a tutti i livelli. Di tanto ti ringraziamo, come tuoi collaboratori in Giunta avremmo voluto concludere insieme questo impegno fino alla prossima e naturale scadenza del mandato”.