Brindisi. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà tre giovani di 27, 22 e 26 anni, tutti del luogo, per violazione di sigilli in concorso. In particolare, nella serata del 3 maggio scorso, costoro sono stati sorpresi dai militari operanti, senza alcuna autorizzazione, all’interno dell’area di cantiere di una struttura ricettiva sottoposta a sequestro penale con provvedimento della locale Autorità Giudiziaria, violando i sigilli apposti all’ingresso.