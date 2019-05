“Qualcuno aveva detto che D’Attis, Damiani e Sisto stavano facendo un lavoro eccellente a Bari e in Puglia. Aveva ragione. Bari persa 70 a 30 ed alle europee FI all’11% (meno 9 punti rispetto alle politiche del 2018)” È quanto dichiarato dal sen. Luigi Vitali, anima critica di Forza Italia in Puglia.

“Per affossare Forza Italia in Puglia sarebbe bastato D’Attis” ha continuato Vitali “Ma quel qualcuno per non sbagliare gli ha affiancato Damiani e SISTO. Ottime scelte. Ora al prossimo giro possono puntare all’estinzione” ha concluso il parlamentare azzurro.

Uff. Stampa sen Vitali