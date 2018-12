Un contributo straordinario di 100 mila euro al comune di Mesagne per la cittadella della ricerca. È quanto è previsto nel bilancio regionale approvato alla vigilia di Natale nella maratona notturna del parlamentino pugliese grazie all’accoglimento di un emendamento proposto dal presidente della commissione ambiente Mauro Vizzino.

“I fondi – spiega in una nota il consigliere regionale brindisino – serviranno a riattivare l’attività di una ricerca in materia di monitoraggio e controllo ambientale a tutela della salute in un territorio particolarmente colpito dall’utilizzo industriale del carbone”.

Nell’esprimere soddisfazione per l’importanza del risultato ottenuto, il consigliere Vizzino sottolinea anche il “valore simbolico dell’iniziativa legata alla necessità di far uscire dalla crisi il polo della ricerca tecnologica ubicato nel territorio di Mesagne”.

COMUNICATO STAMPA MAURO VIZZINO