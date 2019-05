Assegnato dalla Fipav Puglia alla Scuola Pallavolo San Vito il compito di organizzare le finali regionali giovanili under18 maschile nella giornata di domenica 19 maggio nei palazzetti dello sport di San Vito dei Normanni e Carovigno, in virtù della collaborazione tra il club sanvitese e la società Magic Volley Carovigno con il patrocinio dei due comuni coinvolti.

In mattinata si svolgeranno le semifinali alle ore 11.00: a Carovigno scenderanno in campo la Matervolley Castellana contro Showy Boys Galatina, mentre i padroni di casa incroceranno al PalaMacchitella la New Mater Volley BCC Castellana. Nell’impianto sportivo di San Vito dei Normanni andranno in scena nel pomeriggio le finalissime. A partire dalle 16.30 si giocherà la sfida che decreterà il 3° e il 4° posto e a seguire la finale per il 1° e 2° posto con avvio alle 18.30, con la possibilità per le prime tre classificate di ritagliarsi un posto per i prossimi campionati nazionali giovanili di categoria a Chianciano Terme (SI) dal 4 al 9 giugno.

Il DS sanvitese Lo Re: “È un’occasione d’oro per rilanciare la nostra Città quale palcoscenico di grande pallavolo, come narra la tradizione di San Vito. E’ una manifestazione importante, poiché accende i riflettori sui giovani e la loro valorizzazione e ci permette di far conoscere il territorio ad altre tre realtà societarie provenienti dal barese e dal leccese che si contenderanno il titolo regionale sul taraflex del PalaMacchitella”. Si attende, quindi, per domenica la pronta risposta sugli spalti del caldo pubblico brindisino.